中華職棒打到第31年，終於在今（9）日台中洲際球場的樂天桃猿、中信兄弟之戰（觀眾人數8188人），即第7732場達成累計3000萬人次進場的里程碑，詳細數字則為3000萬3114人。若再加上新莊球場統一獅、富邦悍將的3276人，就是3000萬6390人，平均每場約3880人。

3880人真的並不多，事實上，職棒前7年與最近7年，場均觀眾人數大致均逾5000人；但1997-2012年受到賭博放水案的影響，職棒人氣消退長達16年，如果畫成圖形，就是一個U型線，中間形成一個深陷且漫長的低谷。

中職觀眾突破1000萬人次是在1997年8月27日，台中球場兄弟象、興農牛之戰，距開打花了不到8年。但2000萬人次卻直到2012年7月27日，新莊球場興農牛、兄弟象之戰才達陣，大約費時15年。第3000萬人次是在今天，又縮短為8年，可見中間那一段日子實在非常低迷。巧的是，從1000萬、2000萬到3000萬人次，都有黃衫軍參與。

正當中職慶幸2013年拜經典賽之賜，終於走出深谷並向上攀升之際，今年卻又遇到新冠肺炎疫情的影響；起先不開放觀眾進場，後來又有諸多限制，也使得3000萬人次遲到約3個月。

明年中職迎來味全龍隊，多了一支生力軍，只要比賽夠精采，各球團認真經營，加上疫情的陰影如果也能逐漸散去，4000萬人次應該用不了8年就可達成。

(中時 )