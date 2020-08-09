許多人會以喝酒來慶祝，小酌可以，若是毫無節制的狂飲下場恐怕難以想像。日前大陸有一名吳姓男子喝完酒後回家，因為醉意太濃厚於是倒在廚房大睡，沒想到卻因為熟睡時將右臂緊壓在胸下，導致右臂腫脹成兩倍大，雖沒有截肢，但卻永久性喪失了右臂的上肢功能，等同右手癱瘓。

據了解，這名吳姓男子，前段時間因為心情不好，便一個人跑到外面喝酒，一喝便喝到了半夜。這其間，老婆打了好幾通電話都沒人接，直到第二天下午才在廚房發現他正在呼呼大睡。據《央視網》報導，老婆將滿身酒氣的丈夫翻過身試圖叫醒他，卻看見他的右手臂異常腫脹，幾乎是平時的2倍大。等他完全醒來後，驚覺自己的右手臂已麻得沒知覺，後來緊急送到浙江大學醫學院附屬第二醫院急診。

經過檢查後，急診醫生診斷為「上肢擠壓綜合徵」因為右臂經過14個小時的擠壓後，造成肢體腫脹、血流不通。當時吳姓男子不僅是手臂被壓得腫脹，連前胸都出現了壓傷，可見擠壓程度嚴重。浙大二院整形科胡學慶主任醫師則解釋説，正常人睡覺時也難免會壓迫到肢體，但一般都會翻身，不會擠壓過長時間，而吳男醉酒後睡得太死，幾乎沒有翻身，這才造成了長時間的擠壓。

在多個科室醫生的積極救治下，醫生第一時間也將他右臂上皮膚切開，減少皮膚的張力，同時清創、去除壞死組織，這樣就能緩解上肢腫脹，恢復血液循環。經過半個月的透析治療，他已經脫離危險，沒有引發慢性腎功能衰竭。但他的右臂就沒這麼幸運了，雖然不必截肢，但完全喪失了功能，可以說是處於癱瘓狀態，連筷子也拿不起來。

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(中時新聞網)