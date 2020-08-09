香港中聯辦微信公號今日發布消息，為中聯辦發言人談話。文中指出近日香港輿論對於美國霸權主義的行徑反彈強烈，陸方有關表態與立場則得到網民的支持。

發言人表示，自昨日（8日），大陸各設港部門就先後出回應，表達了強烈譴責美惡劣行徑的嚴正立場。被美列入制裁名單的官員公開表態「無懼美國制裁」，體現了對國家和香港利益的堅定捍衛和忠誠擔當，而這些行為也被社會各界紛紛發聲支持呼應。

發言人指出，大陸中央涉港工作部門和香港特區的官員，依照憲法、基本法管治香港；而美方指控稱「大陸採取的行動從根本上破壞香港的自治和民主進程」與事實明顯違背。

發言人指出，美國過去一向標榜崇尚民主自由、尊重人權隱私，不過近期卻以「威脅美國公民個人數據安全」的莫須有罪名，對大陸通訊科技企業作出無理限制、瘋狂打壓乃至巧取豪奪。這樣的行為會讓世人看清美國的雙重標準，加速其道德信用的破產。

(中時 )