民眾黨主席、台北市長柯文哲在Instagram上傳了一張他跟藍粉擁抱的照片，強調不分黨派色彩，還是可以擁抱。PTT網友震驚說，以為是藍綠白擁抱之類的，結果卻是白粉跟藍粉擁抱。

柯文哲在IG上傳了一張照片，畫面是柯與手拿國民黨高市長補選候選人李眉蓁旗子的藍粉擁抱，還註記著：不分黨派色彩，還是可以擁抱。

網友在PTT政黑版貼文表示，震撼！柯藍白合體，原本以為是藍綠白的擁抱之類的，結果卻是白粉跟藍粉（看起來更像韓粉）擁抱，這樣的照片，卻下標不分黨派都可以擁抱，哈哈哈哈，嘻嘻。

其他網友表示，「果然柯韓粉」、「柯跟時代沒有合作過嗎？」、「反正共同的敵人是民進黨就好了，可以合作。」、「奇怪了，只是剛好抱的是支持藍的就在靠北。」、「美其名是不分黨派擁抱，實際是藍白在高雄互相取暖。」、「柯最大粉專的版主就高雄人，還是有一定的支持度。」

(中時新聞網)