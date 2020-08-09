土耳其籍男星吳鳳2015年甜娶台灣女孩陳錦玉（Rynne），吳鳳就此升格當「台灣女婿」，親民的小倆口也樂於分享一家日常，Rynne稍早就在網分享比基尼照，不過吳鳳卻因不滿老婆遭酸「割雙眼皮的話會更美」，氣得他發文反擊。

吳鳳2015年甜娶台灣女孩陳錦玉（Rynne），吳鳳就此升格當「台灣女婿」。（圖／本報系資料照片）

吳鳳和老婆Rynne近日帶著一對女兒到墾丁旅遊，近10年沒到墾丁的Rynne直呼很懷念，雖然Rynne感嘆單身與當媽的玩法不同「不變的是，這裡的海還是一樣的美」，同時，Rynne也不吝嗇分享比基尼照，只見她身穿粉色斜肩比基尼和小褲，Rynne的S曲線超辣，完全不像是2個孩子的媽。

只不過嬌妻才PO完比基尼，吳鳳卻因不滿老婆遭網友留言「吳鳳老婆，如果眼睛拿來割雙眼皮，一定是大美女」而動怒，吳鳳強調他很喜歡老婆的鳳眼「我不是很懂為什麼一些人一定要雙眼皮」，吳鳳認為，老婆是很有自信和個性的人，單眼皮、雙眼皮都不是重點「外表的美只是一小部分，但是心裡的美是永遠的」。

(中時新聞網)