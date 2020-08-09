隨著今年第5號輕度颱風薔蜜逐漸遠離，對台灣未帶來直接影響，不過太平洋海面上卻熱鬧滾滾，同時存在1個颱風（薔蜜）與2個熱帶低氣壓。中央氣象局也於9日晚間10點對7號低氣壓（TD07）發布熱帶性低氣壓特報，明（10日）全台天氣會轉較不穩定，中南部地區需嚴防強降雨出現。

氣象局表示，今年第5號輕度颱風薔蜜，持續朝韓國快速移動，對臺灣天氣沒有直接影響，不過氣象局9日22時發布熱帶性低氣壓特報，表示熱帶性低氣壓目前位在恆春南南西方630公里的海面上，以時速24公里，向北快速移動。明(10)日起，臺灣附近各海面風浪將逐漸增大，明下午起西南部、恆春半島及東南部(含蘭嶼、綠島)沿海地區及澎湖、金門將有8至9級強陣風，請注意。

氣象局指出，明天（10日）受南方低壓帶北上影響，天氣轉不穩定，南部及東南部地區容易有陣雨或雷雨，且降雨時間較長。中部地區也有短暫陣雨或雷雨，要特別留意局部大雨或短時豪雨；其他地區中午過後也會轉為有局部短暫陣雨或雷雨。

另外溫度方面，南部及東南部雲多有降雨高溫約31度，其他地方高溫仍可達33至35度。明受低壓帶影響，環境風場為偏南風，全台有雨，呼籲民眾外出要攜帶雨具。

(中時新聞網)