美國俄亥俄級彈道導彈潛艦懷俄明州號。 （美聯社）

俄羅斯武裝力量總參謀部在《紅星報》發表文章，闡述「俄羅斯核威懾國家基本政策」。文章寫道，如果俄方的戰略對手發動導彈攻擊，由於俄方無法立即確定導彈是否搭載核彈頭，將認定受到核打擊，從而有權利發動核反擊。

「任何來襲導彈將被視為搭載了核彈頭」，文章寫道，「導彈的發射信息將被自動轉給俄羅斯軍事政治領導層，他們將依據即時情況決定（俄方）核力量反擊的規模。」

根據《中評社》報導。俄羅斯總統普丁6月批准「俄羅斯核威懾國家基本政策」，強調俄方核力量的防禦性質和俄方將在迫不得已的情況下動用核武器。

根據此政策，俄方不僅會對核武攻擊發動核反擊，而且在遭到「威脅國家生存」的常規武器攻擊時，也可能發動核反擊。一旦獲得關於向俄羅斯或其盟友領土發射彈道導彈的可靠信息或在敵方對俄方至關重要的政府或軍事設施發動的打擊，可能導致（俄方）核力量無法反擊的情況下，俄羅斯可動用核武器。

美聯社指出，俄方政策反映出擔憂美方研發可摧毀俄方關鍵設施的常規武器。俄羅斯衛星通訊社也提到美方「即時全球打擊」計劃。這一計劃旨在用高精度巡航導彈對敵方導彈發射井、戰略機場、潛艇基地、指揮中樞等目標發動大規模打擊，摧毀敵方核反擊能力，癱瘓指揮系統。

俄武裝力量總參謀部在文章中發出警告，美國一旦不受《新削減戰略武器條約》制約，可能會「不受控制地發展戰略武器」。

按美國政府去年退出美俄《中導條約》後，《新削減戰略武器條約》成為俄美之間唯一的軍控條約。《新削減戰略武器條約》將於2021年到期，俄方多次表示願意不設前提條件延長這一條約，但美方反應冷淡。

(中時新聞網)