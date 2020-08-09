中央氣象局也於9日晚間10點對7號低氣壓（TD07）發布熱帶性低氣壓特報，明（10日）全台天氣會轉較不穩定，中南部地區需嚴防強降雨出現。（中央氣象局提供）

氣象局表示，明(10)日隨著南方低壓帶北上影響，天氣轉不穩定，南部及東南部地區容易有陣雨或雷雨，降雨時間較長，中部地區也有短暫陣雨或雷雨，其他地區中午過後也會轉為有局部短暫陣雨或雷雨，今年第5號輕度颱風「薔蜜」逐漸遠離，對台灣沒有直接影響，不過南方北上低壓明清晨到上午還有增強空間，有機會發展成今年6號颱風「米克拉」。

氣象局預報員陳伊秀表示，隨著南方低壓帶北移影響，水氣增多，南部及台東地區有持續性降雨及雷雨，中部地區為短暫雨及雷雨，北部及宜蘭地區中午前多雲天氣，中午之後才有局部短暫陣雨及雷雨，提醒民眾隨身攜帶雨具。

陳伊秀指出，「薔蜜」今日已從日本琉球海面快速北上遠離，對台灣沒有直接影響，不過恆春南南西方630公里海面稍早有一熱帶性低氣壓形成，除了離台灣很近外，明清晨到上午還有增強空間，有機會發展成今年第6號颱風，清晨至上午的時候就會進入東沙群島海面，上午來到台灣海峽南部，因此不排除發布海、陸警，但是否成颱仍在觀察。

明天溫度方面，南部及東南部雲受降雨影響，白天高溫約31度，其他地方高溫仍可達33至35度。

(中時 )