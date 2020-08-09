大陸的直10(Z-10)攻擊直升機，剛剛完成「藍箭 21」(BA-21)反戰車飛行的測試，大陸官媒稱這型飛彈採用雷射導引與毫米波雷達導引，與著名的美製AGM-114地獄火飛彈(Hellfire)相似。

防衛部落格(Defense Blog)報導，大陸社交媒體發布的圖像顯示，配備新型「藍箭 21」空對地飛彈的直-10攻擊直升機，在一處未透露地點的測試場完成試射。根據公開消息，「藍箭 21」最早是在2016年的珠海國際航太展上出現，是大陸第2代的直升機用反戰車飛彈。前一代為「藍箭 7」，是半主動雷射導引，前端是明顯的光學鏡頭。而「藍箭 21」的尋標頭是白色不透明設計，因此認為採用毫米波雷達和半主動雷射雙重引導。它是一種短程戰術飛彈，射程為15~18 km，全重為9 公斤。

報導稱，從單射雷射導引，到毫米波雷達導引，是重要的性能飛躍，因為這顯示，大陸的攻擊直升機，能夠在惡劣天氣條件下，仍然有準確打擊目標的能力。

(中時新聞網)