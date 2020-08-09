嘉義市今天發生一起離奇意外車禍事故，18歲陳姓女騎士連人帶車卡在公車車頭內，女子雙腿宛如被公車頭吞噬，直接插入車頭內，整個人像「後空翻」似倒頭栽掛著，女方送醫後困後幸運只受輕傷。據了解，女子大難不死主要原因，是因大多數公車車頭為了防撞時減緩衝擊力道，都使用特殊玻璃纖維製作，中央為簍空區塊，女騎士在撞擊時剛好正撞破玻璃纖維保險桿簍空地區，出現緩衝空間，讓她與死神擦身而過。

事故發生現場是公車與機車對撞，公車擋風玻璃破裂，陳姓女騎士戴安全帽、穿短褲，雙腿踩在機車腳踏板上，連人帶車卡在車頭裡，她後翻空似倒掛著，露出半截纖腰，疼痛難當，生命徵象穩定，意識清楚。

消防救護人員獲報到場後，請公車司機熄火、拉手煞車，停住公車，再利用氣動式頂舉袋、電動油壓剪等器材，將公車底盤撐起，協助陳女脫困，幫她放頸圈及長背板，送往嘉義基督教醫院續作診治。

市府消防局表示，車禍案件頻傳，駕駛車輛或騎乘機車時要保持高度警覺，轉彎時要提早打方向燈警示前後來車，並減速慢行。

(中時新聞網)