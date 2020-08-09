電子大廠日月光中壢廠疑似發生食物中毒事件，7日凌晨陸續有日月光員工發生噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉狀況。桃園市衛生局指出，目前掌握有16位日月光員工有相同症狀，已經帶回6日員工餐廳的午餐、晚餐、宵夜檢體，但結果尚未出爐。日月光則說，會負責就醫同仁相關補償金。
衛生局表示，如果2人以上有相同症狀，就會合理懷疑是食物中毒，16名6日晚班員工在7日凌晨陸續有症狀。稽查人員當天早上前往日月光中壢廠帶回廠內的6日午餐、晚餐、宵夜檢體，不過目前還在送驗中。另外在現場發現油煙機油垢不潔、部分受損，另外有食品添加物未專區存放、洗菜及餐碗清潔區未有明顯區隔，已經開單要求限期改善。
日月光表示，當天有10多名員工在用餐過後身體不適進醫院檢查，所幸身體並沒有大礙，後續都返家休養，之後員工若有請假也會准假，廠方已要求團膳公司加強重視食安問題，而該公司也願意負責，表示願意給就醫同仁相關補償金。
(中時 )
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