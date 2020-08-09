原PO在小吃店用餐，卻驚見桌上辣椒罐被無聲A走，原PO氣撲撲上網詢問，拿了是不是要說一下，引發網上大論戰。(翻自爆料公社)

1名社員在爆怨公社PO文詢問，在小吃店吃飯要拿桌上的辣椒醬罐時，大家會禮貌性的詢問：「這個有要用嗎」，還是直接拿走來用呢？原PO認為，當時自己在小吃店用餐時，被1位先生直接無聲摸走醬料罐，卻連一聲詢問都沒有，原PO因此有些惱怒，也好奇的詢問各位網上大大：「我是怪癖嗎」？

依照台灣傳統小吃的習慣，皆會在用餐桌上擺上醬料罐，或著是集放一處供客人自行取用。原PO日前在1家小吃店用餐，卻被1位中年男子慘遭無聲摸走桌上醬料罐，原PO氣急敗壞有所不滿，因為這名中年男子取醬料罐的時候，連一聲「這個有要用」等等話語都沒說，原PO認為即便醬料罐屬於店家的，但是因為餐桌上都是客人在用餐時，是否應該詢問一聲呢？原PO特意上來詢問各位網大的意見，也疑惑是自己太怪癖了嗎？

網友紛紛回應，「正常的會禮貌問一下，那是不正常的」、「我們不跟沒禮貌的人一般見識」、「有素質跟沒素質的差別而已 」、「原來現在有禮貌的告知一下，已經變成異類了，台灣的教育真棒 」、「10個人有8個不問2個問！習慣了現在的人都沒禮貌！不知道是好是壞！唉」、「 我會問，因為這是禮貌問題，家教問題 」。

當然也有網友持著不同想法，「是公用的，又不是私人的，問不問其實都還好，我也是都不問就拿走，辣椒是配料，又不可能一直吃」、「 那個是店家的，還是你付錢把它整罐買下來，為什麼一定要問你，說難聽一點，有問是客氣，沒問也是剛好而已，除非是你自己帶來的」、「台灣人真奇怪！博愛座不讓老弱婦孺沒事，想加個店家辣椒醬卻要被不爽」、「我不會問欸，但會打聲招呼說「不好意思」就拿走了，用完再拿回原位放。店家給所有有消費的客人用的，我管你同不同意呢?。如果是人家拿走我也不覺得怎樣，有說或有打招呼是有禮貌，沒說也在合理範圍。」

(中時新聞網)