對於美國與大陸若在台海開戰，華府智庫國防優先高級研究員戴維斯（Daniel L. Davis）6日在《國家利益》網站撰文指出，即使美軍取得勝利，也將付出國防預算爆炸的慘重代價。

美國退役陸軍中校，現任華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）資深研究員戴維斯（Daniel L. Davis）於6日以《美國能否成功擊退中國對台灣的入侵？》為題撰文，刊登在美國《國家利益》（The National Interest）保守派雜誌。

綜合《風傳媒》、《中評社》引述上開文章指出，中共若侵犯台灣，美國是否出兵協防？是各方長久激辯的議題，包括美國是否該放棄數十年來在亞洲採取的「戰略模糊」（strategic ambiguity）路線。

智庫研究員戴維斯強調，或許美國真能擊退共軍的入侵行動，但這樣的「勝利」也會使美國付出驚人的高昂代價，就是美國將不得不耗費數千億美元在台灣維持永久的防禦力量，使國防預算爆增，將會讓美國陷入癱瘓。

他也直言，雖然可以鼓勵台灣──建立本國的自我防衛能力，但是以美國政策的立場而言，在利益未直接遭受威脅的情況下，沒有道理去冒著軍事失利或財務崩潰的風險。

(中時新聞網)