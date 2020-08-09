喝冰水很難瘦？醫闢謠反推「更應該喝」：一年減1.56kg脂肪。(摘自YT:Grand Health 大健康)

在炎熱的夏天，不少人喜歡喝冰涼涼的飲料、冰水降溫消暑。不過許多人認為「喝冰水」這個舉動並不養生，對身體不好，甚至會害脂肪囤積在腹部，讓減肥事倍功半。對此，景升診所院長，醫美醫師邱正宏卻有不同看法，他反推喝冰水其實對人體大有益處，甚是不用運動，光喝冰水一年就能減去1.56公斤的脂肪。

邱正宏在YouTube頻道《Grand Health 大健康》上表示，有病人去他的減肥門診上坦言自己不敢喝冰水，因會擔心腹部會堆積脂肪。邱正宏醫師卻表示，坊間流傳喝冰水會堆積脂肪，甚至變胖的說法沒有科學根據。事實上，喝冰水其實對身體更健康，醫師從3層面逐一剖析，親自闢謠。

從文獻方面，邱正宏醫師指出，2006年「內分泌與新陳帶謝」期刊上就曾有針對喝冰水所作的醫學論文研究，並得到結論：成人喝3℃、500ml水，可提升4.5%新陳代謝，並維持60分鐘。另外還有一項針對對體重過重兒童的研究也得出：體重每公斤喝每公升10ml、4℃的冰水，新陳代謝同樣提升25%，持續超過40分鐘。甚至，每天喝，持續一年，還可以減少1.2公斤體重。

邱正宏醫師解釋，因人類是恆溫動物，為了讓冰水升溫，身體增加熱量傳導，過程中便會增加新陳代謝，以讓身體溫度回到37℃。邱正宏也打臉說要喝溫熱水才能提升新陳代謝的說法，這樣根本就把人類當作是冷血動物了。

接著從生理學角度來看，邱正宏指出，因為1大卡能讓1000ml水上升1℃熱量，假設喝5℃、1000ml的冰水，人體就要消耗32大卡才能回溫到37℃。這樣計算下來，32＊30=960大卡，一年約可以瘦下1.56公斤的脂肪。

邱正宏再從社會現象來剖析，他指出「日本、韓國也喝冰水」，有次出國，想喝杯溫水，但店裡只提供冷水。邱正宏說「為什麼寒帶國家還喝冰水？或許他們也不知不覺發現，喝冰水能夠讓代謝能夠提升。」對於喝冰水會堆積脂肪的說法也不攻自破。邱正宏表示，「你看看日本、韓國人身材，有每個人都堆積肥油嗎？」

最後，根據2020最新研究同樣得出「冷刺激」對健康有幫助，邱正宏指出，不論是受外界低溫，或喝冰水的方式，都能幫助身體，甚至能增加棕色脂肪，讓血液中的好膽固醇增加，還能夠降血壓。邱正宏提醒，只要不是患有心血管、高血壓、氣喘等疾病，或喝冰水會感到不舒服的民眾，都能夠嘗試，不要再相信沒有科學根據的謠言了。

(中時新聞網)