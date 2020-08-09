《紐約時報》引述美國共和黨消息人士的話稱，川普希望自己的雕像能出現在位於南達科他州的拉什莫爾山(Mt. Rushmore，又被稱為總統山、總統雕像山）上，與4位美國史上最受尊敬的美國總統雕像並列在一起。

報導稱，南達科他州州長克莉斯蒂．諾姆(Kristi Noem)自2018年以來就積極邀請川普到拉什莫爾山參加美國獨立日活動。後來川普乾脆在自己的橢圓辦公室直接對她說，他希望自己的頭像孔能出現在為美國奠定基礎的4位美國前任總統雕像旁邊。直到去年，白宮助理還曾問過諾姆，「向拉什莫爾山增加總統雕像的事情進展如何？」

後來，諾姆向川普贈送了拉什莫爾山紀念品複製品，不過，在這個複製品上面，川普的頭象被雕刻了上去。

目前拉什莫爾山上雕刻著4位最受尊敬的前美國總統頭像，包括華盛頓、傑弗遜、老羅斯福和林肯。這座巨大的浮雕建於1925年，以紀念美國建國150年的歷史進程。

據《商業內幕》指出，美國國家公園管理局（National Park Service）表示，不可能在拉什莫爾山國家紀念公園的總統雕像山上再刻上第5位總統的頭像。

報導說，諾姆描述了川普在白宮的會議室裡向她提出總統雕像山增加頭像的情景。川普對諾姆說：「克莉斯蒂，過來這裡，握我的手。」諾姆說：「總統先生，你應該到南達科他州來。我們有個拉什莫爾山。」川普接著說：「那你知道我的頭像雕刻在拉什莫爾山上是我的夢想嗎？」

諾姆對《商業內幕》表示：「我聽了之後開始大笑。但川普沒有笑，他是很認真的。」

(中時新聞網)