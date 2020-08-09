美國衛生部長阿札爾(Alex Azar)9日抵達松山機場，成為中美1979年斷交以來，訪問台灣最高階的美國官員。據日本產經新聞的說法，這次來訪，會與台灣官員討論新的國際衛生組織，取代世界衛生組織（WHO）的可能性，並交換一些意見。

報導稱，阿札爾是美國川總統的代表，在台灣期間，將與陳時中會面，交流意見並參觀口罩製造工廠。他也會到台北賓館向前總統李登輝致哀。

美國衛生部長阿札爾(Alex Azar)抵台訪問。(圖/美聯社)

2018年美國通過《台灣旅行法》，鼓勵美國官員來台灣訪問，阿札爾的到來，可以視為台旅法通過後的第1位官員與案例。

中國大陸對於美國做法很不滿，表示違反了一個中國原則，並警告，將來必有強有力的反制措施。但是情由於香港的抗爭、貿易摩擦和人權問題等衝突，大陸與美國的關係持續惡化，可以說，美國在台灣問題上，已刻意的去挑戰中國大陸。

報導還稱，今年春天，阿札爾支持台灣以觀察員身分，參加世界衛生大會(不過沒有成功)，此後由於川普與世衛組織有衝突，川普認為現在的世衛組織已被中國大陸所影響，已無法信任，所以他宣布將會退出世界衛生組織。也因此，阿札爾會在這一次的訪台間，尋找有類似想法的國家，並建立一個新的組織。

(中時新聞網)