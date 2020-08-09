桃園市保安警察大隊9日晚間，在蘆竹區南竹、桃園街口巡邏時，發現1輛轎車車身與車牌不符，示意盤查臨檢，該車輛假意配合，但突然加速逃逸，與其他車輛發生車禍，造成4人受傷，桃園市消防局已將3人送醫，警方表示，後續狀況還在釐清中。

警方表示，該車輛因為車身與車牌不符，相當可疑，因此巡邏員警示意該車停車臨檢。不料駕駛假意配合，停車後突然加速逃逸，與民眾駕車發生車禍，車上2人與民眾車輛2人，共3男1女受傷，不過1人拒絕送醫。消防局22時45分接獲報案，已經將3人送醫治療。

(中時 )