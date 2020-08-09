桃園警臨檢盤查 車輛逃逸車禍4人受傷3送醫 23:492020/08/09 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市保安警察大隊9日晚間盤查臨檢時，受檢車輛逃逸，與其他車輛發生車禍。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市保安警察大隊9日晚間，在蘆竹區南竹、桃園街口巡邏時，發現1輛轎車車身與車牌不符，示意盤查臨檢，該車輛假意配合，但突然加速逃逸，與其他車輛發生車禍，造成4人受傷，桃園市消防局已將3人送醫，警方表示，後續狀況還在釐清中。 警方表示，該車輛因為車身與車牌不符，相當可疑，因此巡邏員警示意該車停車臨檢。不料駕駛假意配合，停車後突然加速逃逸，與民眾駕車發生車禍，車上2人與民眾車輛2人，共3男1女受傷，不過1人拒絕送醫。消防局22時45分接獲報案，已經將3人送醫治療。 (中時 ) #車輛 #車禍 #臨檢 #車牌 #車身 也許您會感興趣 推薦閱讀 國道3三鶯路段3車連環車禍 4人輕重傷 10:142020/08/08 社會 3車等紅燈追撞 保時捷駕駛做完警詢竟離奇自撞 送醫不治 09:382020/08/09 社會 嘉義公車機車對撞 妙齡女騎士雙腿插車頭後空翻倒掛 12:232020/08/09 社會 8旬老母突失去意識兒急求救 警鳴笛4分鐘送醫 18:082020/08/09 社會 悲傷父親節 花蓮傳機車自撞車禍 獨子傷重亡父聞訊痛哭 13:172020/08/08 社會 警維護白沙屯遶境當街追竊賊 逮了人卻掉了槍未尋獲 20:192020/08/09 社會 雙酒駕？草屯傳死亡車禍 被撞2人竟也測出酒精反應 16:122020/08/08 社會 男子駕車疑精神不濟 國3茄苳段衝出邊坡卡樹叢 17:222020/08/09 社會 貧父苦存錢送兒新鞋 竟被摸走？警1小時火速逮人 14:202020/08/09 社會 139縣道重機又摔了 過彎道直衝櫻花林 騎士拋飛恐骨折 14:342020/08/09 社會 社會熱門新聞 嘉義公車機車對撞 妙齡女騎士雙腿插車頭後空翻倒掛 - 社會 銷魂軍中樂園淫房翻版 苗栗大埔重劃區驚見「1女獨戰40男」 - 社會 青梅竹馬公園野戰 啪一半正妹身亡 竟是喬姿勢奪命 - 社會 隔壁女同事衣服好透明 鄉民一眼看穿她身分 網驚：考調查局？ - 社會 成田機場驚見35年前空難班機 詭異現蹤半小時 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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