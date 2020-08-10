鄧紫棋、郎朗、歐陽娜娜、周震南、梁龍日前錄WeTV選秀節目《明日之子樂團季》，擔任教師團，朴樹為客座教師，選出最強的男生樂團。最新一期鄧紫棋、歐陽娜娜組成「怪有力姊妹花」放大絕，表演「魔術大比拼」，只見兩人展現折耳神技，讓人驚呼連連，鄧紫棋更展現柔軟度，將腿舉過頭頂；歐陽娜娜則是盤起雙腿靠臂力懸空，郎朗打趣她們是在表演雜技，歐陽娜娜在微博表示：「第一次表演我的『獨門絕技』，有點小緊張。」

歐陽娜娜在節目被男孩們問，要挑男朋友，會在這36個選手裡選誰？再問她對哪個學員最有好感？喜歡怎麼樣的男生？她大方回應：「要喜歡一個人或要和他談戀愛的話，需要經過相處，但我們相處還不夠。」周震南追問：「沒讓妳現在就喜歡，談戀愛讓妳選一個的話？」歐陽娜娜說：「選一個的前提下必須得熟悉。」她更搬出好友論，「都是好朋友嘛」。

節目公布第一階段晉級名單，其中胡宇桐為人氣排行第一，網友發現他曾與很多藝人合作過，曾在李榮浩巡演上打過鼓，並為朱孝天的〈迷〉擔任伴奏，胡宇桐在節目初期評級，就獲得鄧紫棋、郎朗、歐陽娜娜、周震南、梁龍、朴樹等人好評，拿到6位老師手上的分數，可優先選擇搭檔，但卻意外連遭五位選手拒絕，他在選人環節，霸氣式表白選搭檔，「等一下我這輛車，你要謹慎上車，你上來了，我就不許你下去了」。

(中時 )