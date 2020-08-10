張淳淳淡出螢光幕5年，近期為公益復出，擔任高雄市失智症協會愛心大使，今年58歲的她，帶領該協會近五百位志工們跳健身操，以及分享如何增加免疫力，與曾從鬼門關撿回一命的經歷，被現場志工稱為史上最強凍齡美魔女。她曾因病纏身，躺在台大病房近3年，2017年大病初瘉後竟遭到誣告，自認當時莫名委屈最終獲得司法正義，獲得清白後，她勸對方多做公益，個性也變得更幽默。

張淳淳分享自己在重病前是資訊焦慮狂，每天帶3支工作用手機，甚至臥室還有8台螢幕，每台螢幕視窗滿滿，做事要求完美，總是撐到最後1秒才出手，時常要求自己零缺點，令她的身心靈一直處於緊繃狀態，最後免疫力崩盤，但她在大病初癒後，性情突然變得非常有「人味」，允許自己慢活、凸槌，從完美主義變成傻大姊，現在更注重心情健康指數，還有充足睡眠，「睡得跟嬰兒一樣好，動得像猴子一樣巧，想得像樹懶一樣少」。

談到近期新聞事件，張淳淳有感而發：「我們往往會忽略99個掌聲，卻關注1個噓聲。」她認為現在自媒體發達，人人都是公眾人物，名人容易受到攻擊和批評，因此更要學習去面對「忽略噓聲、迎接掌聲亅。

(中時 )