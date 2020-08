監控資本主義:意指經濟史上的新階段,私營企業與政府為了預測並控制人類的行為,追蹤我們的一舉一動。在監控資本主義的籠罩下,人類不是顧客,甚至不是產品──而是原料。

這些早已處於進行式的發展,將改寫人類經濟運作的基本原理,財富不再來自商品服務的交換、不來自勞工被剝削的生產勞動剩餘價值;在監控資本主義世代中,價值來自於隨著理解人類所有行為,讓企業得以建立模型,預測並引導人類的行為而獲利。這種方式是否會威脅到個人自治與民主權利,並造成新的社會不平等模式?數位化時代是否可以承諾個人賦權和民主化?

【精彩書摘】

二○○七年,臉書推出Beacon服務,將其包裝為「一種在社會上散播訊息的方式」。Beacon讓臉書的廣告商能在網路上追蹤用戶,並在未經許可的情況下於個人網絡中公開用戶的購買紀錄,這項魯莽無恥的操作,令許多用戶氣憤難平。他們不僅在線上追蹤顧客的行動,更越權任意掌控、公開用戶的個人資料。臉書創辦人馬克.祖克柏(Mark Zuckerberg)被迫關閉此計畫,但在二○一○年,他聲稱個人隱私不再是社會規範,興高采烈地宣布將鬆綁公司的「隱私政策」,來反映這種自利的新社會狀態主張。臉書用戶強納森.崔恩(Jonathan Trenn)針對自己的Beacon經驗寫了一篇文章,這篇文章祖克柏顯然是沒讀過:

我從Overstock網站訂了一組訂婚鑽戒,準備在新年的時候給女友一個驚喜……不出幾小時,我就接到一通令人驚訝的電話。我的好友歡天喜地的打電話來「恭喜」我訂婚!!!你們能想像嗎?Overstock竟然在我的公開臉書即時動態上,公布我的消費細節(包含產品連結跟售價),而且還通知所有臉書好友。所有臉書好友都收到了,包含我的女朋友,還有她的朋友等等……這些行徑我完全不知情,也沒有經過我的同意。驚喜就這樣毀了,我怎麼能不氣?

這種入侵他人隱私,狡詐惱人的行徑,就這樣毀了這份特別的計畫,毀了對我跟女友來說一輩子難能可貴的回憶。那些認為這是絕佳商業操作的臉書跟Overstock員工,我真的好想把他們的脖子扭斷。這起駭人聽聞的事件,在網路上恐怕是史無前例。我的人生,有一部分就被這件事給毀了。

在許多違反民眾對提倡導向操作之期待的案例中,最邪惡的恐怕就是無所不在的「服務條款協議」。法律專家將這些協議稱為「定型化契約」(contracts of adhesion),因為它們使用戶陷入「要就要,不要就拉倒」的局面,而且完全不管用戶是否願意,自顧自緊追著用戶不放。服務條款或使用條款協議等網路「契約」,也稱為「點選即視為同意」(click-wrap),因為根據研究顯示,多數人根本就在未詳讀協議內容的情況下,就點下「我同意」的按鍵,使自己捲入不公平的合約關係中。在許多情況下,當你在瀏覽某個網站時,即便不知情,也已經被強制同意其服務條款協議了。學者指出,這些數位檔案又臭又長,而且內容錯綜複雜,某種程度上是為了降低用戶詳讀全文的動機。此外,雖然使用者是在未詳讀條文的情況下被動同意合約內容,但多數法庭都維持此類合約的合法與正當性,許多網站因此都放心使用此類契約。美國最高法院的首席大法官約翰.羅勃茲(John Roberts)坦承,自己「從不閱讀電腦中的細小條文」。此外,企業得以隨時單方面修改服務條款,無需特別通知用戶或徵得其同意。這些條款通常會自動代表其他公司(合作企業、供應商、經銷商,以及廣告中間人等)與用戶簽約,卻未詳細列出他們的服務條款,也沒有為此負起責任。這些現象不僅對用戶構成傷害,更令人感到備受羞辱。

對這種墮落、倒退的操作來說,數位環境向來是重要媒介。金指出過去的紙本合約,其實對合約行為有自然約束力,因為紙本合約需要印製、寄送以及歸檔等成本。紙本合約需要實體簽名,企業就比較難對顧客施加壓力,要求顧客詳閱長達數頁的細小文字。但是在數位世界中,合約根本「沒有重量」。合約的內容能持續增加,而且合約的複製、發送或是建檔,也完全無需額外成本。企業得知法院承認點選拆封或瀏覽拆封合約的法律效力後,就貪得無厭地擴展這種墮落合約的規模與內容,「目的是為了從消費者身上,榨取與交易本身無關的額外利益。」此現象跟在第三章探討的行為剩餘開發同時出現。當時,有悖常理的古怪「隱私政策」開始納入服務條款協議中,使此類隱私權徵收條款再次大退步。就連聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission,簡稱FTC)的前理事長喬恩.萊博維茨(Jon Leibowitz)都公開表示:

「我們都知道消費者根本不讀隱私政策。」

在iPod問世的十年內,新品種的經濟力量迅速補位登場,讓隨意的搜尋、按讚或點擊行為被某些公司據為己有,當作可追蹤、分析並轉換成利潤的資產。這就像有條鯊魚安靜地在表面行動下方潛伏盤旋,偶爾躍出水面咬一口鮮肉。最後,這些公司開始將這些違規行為,解釋成「免費」網路服務的必要交換條件。他們認為如果要享有資訊、連結與其他數位商品的回饋,並自主決定取得服務的時間與地點,就必須貢獻個人隱私作為代價。他們的推諉說詞,讓人忽略其行徑掀起的劇變,徹底改寫資本主義與數位世界的規則。

為了滿足我們對有效生活的需求,監控資本主義奪走數位世界的超能力,並承諾會施展魔法來提供無窮無盡的資訊,以成千上萬種方式來預期我們的需求,使紛亂繁忙的現代生活變得更單純。我們以獨有的歡迎儀式,讓監控資本主義進駐我們的內心與家園。多虧了監控資本主義,我們在數位領域中追尋的有效生活資源,如今已充斥著全新的恐嚇與脅迫手段。在此新政權中,我們的需求獲得滿足,個人生活中的行為數據卻遭奪走,成為轉化為他人利益的原料。此現象最後造就出一種怪異的權力混合物,我們自以為握有的權力其實持續自體縮減。在缺乏確切社會反應的情況下,這種資本累積邏輯完全不受制約或限制,使監控資本主義成為當代最主流的資本主義形態。這一切究竟是怎麼發生的?

(本文摘自《監控資本主義時代(上卷:基礎與演進;下卷:機器控制力量)(套書,上下冊不分售)》/時報出版)

【作者簡介】

肖莎娜.祖博夫(Shoshana Zuboff)

哈佛大學商學院榮譽退休教授,也是該校第一位獲得終身職的女性學者。一直投入於研究數位社會的崛起,包括它對個人、組織與社會的影響,以及它與資本主義的過去與未來的關係。此外,還建立並主持高階管理計畫「奧狄賽:下半場人生學校」。

另著有The Age of the Smart Machine and The Support Economy。

【譯者簡介】

溫澤元

專職英德譯者,師大翻譯研究所畢,現於德國進修。

譯有《收入不平等》、《倒帶人生》、《漫遊十七世紀古英國》、《我必須獨自赴約》等書。

譯稿賜教:[email protected]

林怡婷

國立臺灣師範大學翻譯研究所畢業,譯有《拯救嬰兒?新生兒基因篩檢的影響》、《疾病與民主:工業化國家如何面對愛滋病》、《單身年代》、《當身體說不的時候》。譯文賜教:[email protected]

陳思穎

國立臺灣師範大學翻譯研究所畢業,曾任出版社編輯,譯有《機艙機密》、《永遠待在你身邊》、《快樂就是》及其他小說繪本十餘部。

