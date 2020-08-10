【回憶殺】台灣女星桑妮天生擁有老天賞飯吃的亮眼外型，剛出道時，許多導演覺得她有點像梅艷芳，加上演技精湛，很看好未來的發展，沒想到桑妮卻選擇出家當尼姑，後來受到爸媽的影響，一年後選擇還俗重返演藝圈。

桑妮本名是蘇翠玉，早年和李國修合作《單車與我》，同年又拍攝電視劇《苦心蓮》、《笑傲江湖》等，直到1991年到香港拍攝《YES一族》時才走紅，還憑此作品獲得香港金像獎最佳新人提名，之後她和梁朝偉、苑瓊丹、鄭則仕合作《踢到寶》，前途一片光明，不過，只想好好拍戲的桑妮無法忍受複雜的演藝圈，面對惡性的競爭，她逐漸對當明星厭倦，漸漸看破紅塵，在中台禪寺皈依剃度出家，名為「見悠法師」。

桑妮看破紅塵，短暫出家1年。（圖／中時資料照）

一心只想修佛的桑妮，卻在探望父母的時候，發現年邁的雙親經濟困頓，白髮蒼蒼還要打工賺錢，讓孝順的桑妮於心不忍，反省自己出家的決定是否過於自私，於是放下修佛人生，重返紅塵繼續拍戲，一肩扛下家中經濟重擔。

桑妮回到演藝圈後，陸續拍攝櫻花戀》、《窗外有蘭天》等作品，其中《窗外有蘭天》還入圍了金鐘獎戲劇節目最佳女主角獎提名，但她仍保持低調的作風，幾乎很少出席公開場合，專心、默默的做著自己熱愛的事情，享受清幽的人生。

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（圖／中時資料照）

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(中時新聞網)