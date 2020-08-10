黎巴嫩首都貝魯特大爆炸釀成數千人死傷，街上許多人倒地、喪命，多數居民更被碎石、玻璃割到傷痕累累、全身是血，路透社記者就捕捉到卡在車底的一名男子滿臉鮮血和灰塵，原本以為男子已經喪命，沒想到下一秒他突然眼睛睜開、揮動手臂求救，記者也趕緊向他人求救。
綜合路透社、《紐約郵報》（New York Post）報導，黎巴嫩首都貝魯特港口4日發生大爆炸後，路透社攝影記者阿扎契（Mohamed Zakir）第一時間抓起攝影機上街，試圖了解爆炸發生的地點，當他抵達港口，知道自己離事發地近了，因為眼睛所見到處都是屍體，生還者在尖叫。
阿扎契描述，他看到一名男子壓在汽車底下，滿臉鮮血還覆蓋了一層厚厚的碎石粒，他當下以為男子也喪命了，不過下一秒，男子就睜開雙眼、揮動著雙臂向他求救。
阿扎契見狀後立即呼叫附近的救難隊員前來幫忙，他則拿起相機開始記錄男子被抬上擔架的救援過程。
男子後來被送進醫院急救，不過目前並不清楚他的身分以及治療的醫院。
阿札契後續受訪時表示，當天的經歷就像「在一座被摧毀的城市中拍攝恐怖電影」。
黎巴嫩大爆炸至今造成158人喪命、逾6,000人受傷。
(中時新聞網)
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