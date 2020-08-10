見到「白富美」女友真面目，男子立刻將她送到派出所。（網路照片）

大陸浙江一名從事生鮮生意的男子，在網路結交了一名開BMW X6的「白富美」女友，前後在女友身上砸了約26萬元人民幣（約110萬元新台幣），兩人論及婚嫁卻沒見過面，生鮮男忍不住偷偷到女友工作的地方想瞧她一眼，結果一瞧不得了，哪裡有白富美，只有一個110公斤的恐龍妹！

生鮮男發現被騙，當場將恐龍妹扭送派出所。據大陸《杭州日報》報導，恐龍妹向警方供稱，2019年4月對生鮮男一見鍾情，但對自己外表沒信心，於是在《微信》偽裝成白富美接近對方。生鮮男見她照片身材窈窕、打扮時髦，還開著BMW X6，立刻對她傾心，迅速墜入愛河。

生鮮男指控，交往過程，「白富美」以母親生病、公司周轉、準備結婚等藉口，前後向他要了約26萬元人民幣，但他屢次要求見面，都被各種理由打槍。

直到今年8月，生鮮男再也壓抑不住心中疑惑，直接跑到女友工作地點，終於見到女友真面目：竟是110公斤的恐龍妹！

恐龍妹最後也坦承，指生鮮男「實在太好騙，要錢就會給，而且只給多不給少，對我說的話深信不疑」。目前她已因涉嫌詐騙，遭到被刑事拘留，等待進一步調查。

(中時新聞網)