I have hurt a lot of people personally with my prediction, for their well being, I take it back..Lakers in 1 😂😂 — Kevin Durant (@KDTrey5) August 8, 2020

看來籃網明星前鋒杜蘭特沒打復賽，最近真的很閒！面對自己先前預測今年NBA總冠軍賽將由快艇對上公鹿，最後是快艇奪冠的評論遭到網友批評，杜蘭特這次沒用「小號(分身帳號)」回嗆，而是直接用自己真實姓名推特嗆翻網友。

眼見網友寫到，「他們也在杜蘭特你的耳邊拚命說快艇比湖人強嗎？如果是的，就讓他們去說吧，他們都是蠢貨。」沒想到杜蘭特馬上狂酸，「我的預測已讓很多人感到受傷了，他們整個人都感覺不好了，我收回我的話，湖人1場奪冠。」

接著杜蘭特看到網友寫著，「杜蘭特老哥，不是這樣吧，你本來就有不安全感，否則你怎會加盟1支73勝球隊，誰有這樣做過呀。」明顯諷刺杜蘭特2016年夏天加盟勇士，杜蘭特回嗆，「我會這樣做的原因，就是讓你們這種人氣急敗壞。」

杜蘭特向來喜歡在社群媒體上面跟網友互嗆，也讓不少網友故意發表針對他的負面言論，藉以「釣」出他的回嗆，看來這就是杜蘭特的小孩子性格，就算他最近才因籃網晉級季後賽，本季連1場都沒打就賺到100萬元獎金，心情還是欠佳。

(中時 )