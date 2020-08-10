重要星象：即將五星逆行，水天90度，火冥90度，月巨蟹合金星
星座專家唐綺陽表示，本周六（8/15）天王星開始逆行（逆至明年一月初，所以綿延至整個下半年），所以此刻，的確是一個重要的「轉折點」無誤。
唐綺陽透露，只能說，力道不可小覷，這意味「事件已無法阻止」，因為「皆是以前的因所造的果」，且外行星（尤其三王）更帶有「天外來客般的神祕力量」，社會在其影響下產生怎樣影響基本已不受控制，因為，能控制的元素、時期都已經過去，是過往才導致現在，就算對現況現在感到後悔，也來不及。
水天90度，對經濟、價值觀的判斷，有自我的主張，新生代的想法看似忤逆，卻頗具創意、值得學習。火冥90度，年輕人的衝撞力道強，抱持參考的心態來面對。週末月巨蟹合金星，享受家庭溫暖與品嘗美食，同時也感受到壓力。
工作注意：白羊、獅子、射手、魔羯
白羊：新提案別怕麻煩，要視為斜槓機會
獅子：應廣納雅言，別急著指導
射手：多一些企圖心，能夠加快進度
魔羯：擔任支援角色，也能樂在其中
桃花注意：金牛、處女、水瓶、雙魚
金牛：對方有諸多優點，值得去挖掘
處女：放下警惕心，新朋友可發展看看
水瓶：魅力大爆發，桃花朵朵開
雙魚：有機會遇到天菜，要想辦法接近
財運注意：巨蟹、天蠍
巨蟹：好好整理花費，有助於後續理財
天蠍：看到什麼都想買，自己要節制
健康注意：雙子、天秤
雙子：有點操勞，當心老毛病和傳染病
天秤：老問題變嚴重，要好好調理
文章來源：唐綺陽官方頻道
(中時新聞網)
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