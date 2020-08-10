外賣經濟越來越夯，現代人肚子餓了又懶得出去覓食，只要打開美是外送APP，就有外送員親自到府送上美食佳餚。不過近日台中卻驚傳外送引發的暴力事件，一名女子叫外送到2樓店面，疑似外送員不滿2樓難找，和女子引起糾紛，女子不甘示弱將錢丟地上，外送員竟直接朝女子臉上一揮，警方到場後雙方才達成和解。

據《東森新聞》報導，台中一中商圈內一名女子晚上叫外送，由於要服務顧客，便聯繫外送員請他把餐點送至2樓店面。疑似是因為商圈規劃，2樓難找引發外送員心生不滿，心不甘情不願上樓後對女子嗆聲「以後不要再叫外送了，造成別人麻煩！」讓女子當場氣炸，將外送費找零怒摔在地，直呼「這什麼態度！」

沒想到這名外送員見狀，竟直接一拳直接朝女子揮去，並拉扯她的頭髮。女子想還手但力量差距太大，反被外送員拖著走，連一旁出面阻止的店員都受波及。直到警方到場後，外送員才願意道歉，坦承是自己一時情緒不穩定，沒有控制好，後來雙方在現場談成和解。

(中時新聞網)