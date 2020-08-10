外傳民進黨大肆對民眾黨進行挖角，就連黨主席、台北市長柯文哲的愛將「學姊」黃瀞瑩也在目標之列。國民黨台北市議員張斯綱卻認為，2022年才會是民眾黨被挖或是挖角的高峰期。
張斯綱接受香港媒體《中評社》專訪時指出，挖角傳聞是帶風向，尤其黃瀞瑩對柯文哲來說，是很有指標性的人物。挖角學姊消息的真實性，他是打上問號。民眾黨要在各縣市派人選議員，以目前人才庫來看，柯勢必要對外挖角，人才不夠多，如今又只靠一個人。
張斯綱表示，目前還不是挖角的高峰期，應該明年底開始準備2022年議員選舉時，才會有更多挖角的消息。2022年會是民眾黨被挖或是挖角的高峰期，因為藍綠之間不太會挖角。
張斯綱開玩笑說，國民黨若有學姊就不一樣，議員也有些女性的空間，而且台北市以外還有新北市。不過，現在去談這個有點早，真正的化學變化要到明年底、後年初。
文章來源：中評社
(中時新聞網)
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