BAR智作的招牌「水煮火紅牛片兒」口味調整後保留「麻」與「辣」的香氣，與軟嫩的牛肉極搭。圖／黃采薇攝

「蜜棗鳳翼」其雞翅內裡埋有蜜棗，再以韓式炸雞手法佐以台灣傳統的蜜棗、蜜蕃薯而成，口感酸甜不膩。圖／黃采薇攝

位於熙來人往的台北101，「THE上海」餐廳為老字號的「上海鄉村」與年輕中菜品牌「BAR智作」合作的新品牌，融以創新的各式烹調手法，讓更多的年輕人來接觸新式上海菜，其菜色除保留上海菜約6成的精髓，各菜系會加入各國如日料、粵菜、港點、西餐、臺菜、韓式料理等手法，更著重擺盤走「相機先食」的風格，讓民眾更親近「THE上海」的菜餚，以原有客群做延伸。為歡慶開幕，即日起至9月15日止推出「祕滷冷封鮮鮑」加購活動。

其實兩家餐廳的籌組、菜式等規畫僅3個月完成，但兩家品牌的老闆企圖心強頗具想法，其初衷是想辦法延續上海菜的生命，推廣給年輕族群。「上海鄉村」第3代的Joe為合夥人之一，他透露，首次與嘖嘖網路平台合作，以募資宣傳的形式，推出「極限量席次」的父親節套餐，目標金額8萬8000元，憑藉文青式的美食文介紹及網美風的餐飲照片，吸引許多老少粉絲預購套餐，很快即達標。

「THE上海」公關表示，試營運期間客人對餐點反饋極佳，饕客最愛點的「傳說烤方佐美人茗」便是「上海鄉村」招牌菜—東坡肉，以台灣黑毛豬特選五花肉整形切塊後，只加入醬油跟冰糖做調味，其餘就採「原汁原味，雲須忌水」調理方式，由職人掌勺撈掉飄起的雜質，火候全憑經驗，得花至少8小時以上煨煮呈現磚紅色「傳說烤方」，再搭配帶有熟果和蜂蜜香的「東方美人茶」，東坡肉吃起來更加軟嫩，極為「佐餐」。

其他熱門菜式包括「京醬爆豬絲佐鴨餅」，還有BAR智作的招牌「水煮火紅牛片兒」，而水煮牛則因應台灣人口味，減去過多的辣油，保留宮保和燈籠椒「麻」與「辣」的香氣，與軟嫩的牛肉極搭，不禁讓人狂呼「超下飯」。

以傳統中式的醬滷為基底，新鮮鮑魚川燙後冰鎮，浸泡12小時滷汁入味而成的「祕滷冷封鮑魚」，即日起至9月15日止推出加購活動，每顆原價488元起，期間限定凡消費每顆加購價為188元起（限內用）。

(中時 )