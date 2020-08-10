大陸近期基金業績穩定，新基金發行持續火爆，而公募人才流動更頻繁，出現一些基金經理被「挖角」，卻也有部分基金經理則因業績不佳而「下課」的情形。據Wind數據顯示7月以來已有46位基金經理離任，其中不乏業績優異的知名基金經理。這些離任的基金經理來自39家基金公司，也就是說有近1／4的基金公司出現基金經理離任。

根據《證券時報》引述華南一位公募人士表示，在基金賺錢效應突出的市場環境下，基金經理往往會加速離職。結構性行情中一些基金經理未能踩準行情，業績靠後也會出現被動離任。

從今年以來的情況看，公募離職潮比去年更加兇猛。透過Wind數據指出截至8月7日，今年共有78家基金公司的基金經理離職，離職人數達到168人，較去年同期的139人上升17.26％。有9家基金公司今年以來離職的基金經理人數超過4名。

此外，面對日益激烈的人才競爭，部分基金公司在實行股權激勵時還會加上事業部制或其他改革措施，目前全行業大概有20家基金公司實施股權激勵，次新基金公司更熱衷於實施員工持股計畫。

(旺報 )