大陸大型房產交易與服務平台「貝殼找房」即將正式登陸美國資本市場。據最新招股書數據顯示，貝殼找房預計8月13日登陸紐交所，發行價格區間為每股美國存托股票（ADS）17至19美元，預計募資總額18.41億至21.19億美元，共計將發行1.06億股ADS。

如果貝殼上市成功，這將是繼2018年底騰訊音樂娛樂集團登陸紐交所以來，首家在美IPO融資規模超10億美元的大陸企業。

據第一財經報導，本次貝殼找房的IPO承銷商包括高盛、摩根士丹利、華興資本、摩根大通、中金公司等公司，承銷商擁有1590萬股ADS的超額認購權，如果承銷商全額行使，貝殼找房最高可募集資金23.15億美元。

此外，貝殼部分現有股東及第三方投資者也有意認購至少價值8億美元ADS。其中騰訊將至少認購2億美元，高瓴和紅杉則分別認購至少1億美金的ADS。

回顧貝殼找房創立於2018年，致力連接B端經紀仲介和C端使用者，以實現房產交易數位化和線上化轉型。今年7月24日貝殼找房正式提交招股書，上市主體還包括鏈家、德佑，囊括金融、裝修等業務。

另從進一步從招股書觀察業績表現，今年上半年貝殼找房平台成交總額（GTV）達1.33兆元（人民幣，下同）、年增率49.4％，而期內營收272.6億元年增39％；淨利潤16.1億元也比上年同期的5.6億元增長188.6％。

(旺報 )