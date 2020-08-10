雲林斗南民宅凌晨惡火 祖孫7人送醫 11歲孫子不治 06:112020/08/10 中時新聞網 林宜靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林縣斗南今（10日）凌晨2點多民宅發生火警。（圖為示意圖，達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 凌晨惡火奪人命！雲林縣斗南今（10日）凌晨2點多民宅發生火警，火勢猛烈波及周邊3棟透天厝，有一戶三代7人送醫，其中1人被嗆昏、3人OHCA，一家送醫急救，其中11歲男童不治。 斗南大同路、同安街口今日凌晨2時左右，轉角一間鐵皮屋今天凌晨2點多突然傳出火警，消防局獲報趕到現場灌救。 凌晨2：19接獲報案，火勢在3點半左右控制，一戶三代7人送醫，其中11歲男童不治，至於起火原因有待消防局調查。 (中時新聞網) #惡火 #7人 #送醫 #11歲 #凌晨 也許您會感興趣 社會熱門新聞 嘉義公車機車對撞 妙齡女騎士雙腿插車頭後空翻倒掛 - 社會 銷魂軍中樂園淫房翻版 苗栗大埔重劃區驚見「1女獨戰40男」 - 社會 隔壁女同事衣服好透明 鄉民一眼看穿她身分 網驚：考調查局？ - 社會 青梅竹馬公園野戰 啪一半正妹身亡 竟是喬姿勢奪命 - 社會 新手爸爸幸福家庭美夢破碎 嬌妻嘿咻隱瞞卸貨出「愛滋女兒」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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