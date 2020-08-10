凌晨惡火奪人命！雲林縣斗南今（10日）凌晨2點多民宅發生火警，火勢猛烈波及周邊3棟透天厝，有一戶三代7人送醫，其中1人被嗆昏、3人OHCA，一家送醫急救，其中11歲男童不治。

斗南大同路、同安街口今日凌晨2時左右，轉角一間鐵皮屋今天凌晨2點多突然傳出火警，消防局獲報趕到現場灌救。

凌晨2：19接獲報案，火勢在3點半左右控制，一戶三代7人送醫，其中11歲男童不治，至於起火原因有待消防局調查。

(中時新聞網)