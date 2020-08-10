台北市警局大安分局交通分隊1名警員蕭男，去年11月底駕駛警車欲處裡一起車禍時，在禁止左轉路口突然左轉，造成一名直行的董姓騎士（董男）閃避不及直接撞上，肇事警員堅稱有「閃燈鳴笛」，但上個月車禍鑑定報告出爐，直指車禍主因是「警車未閃燈鳴笛違規左轉」，離譜的是，因為有警局長官不滿意董男「車速」講太低，竟要警員要求董男重作筆錄，董男不禁痛批，「警察根本欺負老百姓」。

採訪當天下午，台北的天空烏雲籠罩，就像董男（42歲）的心情一般透著陰霾，他一跛一跛的走著，手中緊牽著妻子和年僅4歲的兒子，每一步都顯得格外吃力，頭上的汗珠不停滴落，在綿綿細雨中更令人鼻酸。董男坐在公園的長凳上，看著在沙坑遊戲的兒子哽咽著說：「我真的差一點就失去老婆孩子。」

董男車禍後因傷勢嚴重，昏迷了近1周，雙腿粉碎性骨折，還有氣胸、血胸。（圖／讀者提供）

而造成他如此劇烈傷痛的正是大安分局交通分隊警員蕭男（30歲）。回想起去年11月25日那場車禍，董男仍心有餘悸，當天上午10時許，他騎機車行經北市大安區辛亥路三段157巷口前的綠燈時，前方有輛未閃燈鳴笛的警車突然左轉，讓直行的他閃避不及當場撞上，巨大的撞擊力讓造成董男當場昏迷，送醫急救一度命危。

由於傷勢過重，董男整整昏迷了近一周，醫師診療後發現他不只氣胸、血胸、頭部、手腕骨折、橫紋肌溶解，左右大腿也粉碎性骨折，董妻當時含淚簽下病危通知書，腦筋一片空白，「這是我人生中最漫長的一周。」董妻皺著眉頭說。

董男昏迷清醒後，駕駛這輛警車的蕭男卻向他表示，自己當時在執勤，警車有亮燈鳴笛，也有打方向燈，因為勤務緊急，不得已才緩慢左轉，認為是董男自己沒有注意，且超速才會撞上，蕭男事後甚至拿出監視器表示：「別人看到警車都會閃，只有你（董男）自己騎過來撞我。」差點失去生命的董男聽到蕭男如此推卸責任，感到相當無言。

最扯的是，董男製作完車禍筆錄後沒幾天，承辦車禍的中正二分局員警卻要求董男更改筆錄內容，要將車速「改高一點」，董男不解，員警卻說：「這是長官的意思，長官說不是很滿意（車速），但你就算車速改寫到60也不會有事。」董男認為此要求太過離譜大罵：「這不是包庇是什麼？我今天是個老百姓，不代表我要像砧板上的肉任人宰割。」

董男指控中正二分局員警到病榻前要求更改筆錄內容。（圖／讀者提供）

面對董男指控，蕭姓員警表示當時確有鳴笛亮燈，還強調：「監視器畫面看不到警示燈閃爍可能是因為『太陽太大』導致。」蕭男也說，董先生狀況多變：「我在地檢署看到他可以正常走路，但下一次看到他又變跛腳。」強調自己有和解的誠意，無奈董男不理會他，他自己頸部、手部也有受傷，才對他提出過失傷害告訴。而大安分局交通分隊中隊長簡宗瑋表示，此案已將所有證據備齊呈交，後續交由司法調查。

中正二分局交通分隊長賴勤旻表示，時任交通分隊長顧軒廷是先查閱完監視器再對照筆錄，想要確認雙方當時車速，才會請員警再次向董男當面確認，絕無要求民眾更改筆錄一事。

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(中時新聞網)