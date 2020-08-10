台北市1名董姓男子在去年11月25日騎乘機車行經北市辛亥路三段157巷口時，與大安分局交通分隊蕭姓員警（蕭男）駕駛的警車發生碰撞，造成董男當場昏迷，雙腿粉碎性骨折，送醫急救後一度命危。蕭男解釋，當時自己正在執勤，警車有鳴笛亮燈，因勤務緊急所以才在禁止左轉路段左轉。然而車禍鑑定報告近期出爐，證明當時蕭男並未鳴笛亮燈，但蕭男卻強調自己絕對有鳴笛亮燈，並表示：「可能是太陽太大才會看不出來有亮燈。」

本刊調查，事發的辛亥路3段道路速限50公里，該段路口設有禁止左轉標誌，蕭男當時因為要處理一起酒駕事故，欲從交通分隊前往臥龍街派出所，如果按正常路徑行經第二殯儀館，就會較慢到達派出所，但並不影響處理事故，但蕭男選擇「抄捷徑」，從辛亥路3段左轉進入157巷，結果就造成這起車禍意外。

依據《道路交通安全規則》第93條第2項，「警備車於開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務時，得不受標誌、標線及號誌指示的限制」。但今年7月車禍鑑定報告出爐卻打臉蕭男「閃燈鳴笛」一說。

車禍鑑定報告中直指依據監視器畫面肇事主因是A車（警車）未開啟警示燈，在禁止左轉路段違規左轉。（圖／讀者提供）

鑑定報告直指：「參據監視器影像『未見』警車車頂警示燈有開啟，且肇事路口西向東有禁止左轉標誌，影像也拍攝到警車確實有左轉，為事故主因」。另外，根據董男事故前的監視器畫面，還有董男機車與警車受損的狀況，鑑定報告也研判董男當時「可能」超速才沒有及時閃避左轉的警車。

面對董男指控，蕭男表示當時確有鳴笛亮燈，還強調：「監視器畫面看不到警示燈閃爍可能是因為『太陽太大』導致。」蕭男也說，董先生狀況多變：「我在地檢署看到他可以正常走路，但下一次看到他又變跛腳。」強調自己有和解的誠意，但無奈董男不理會他，他自己頸部、手部也有受傷，才對他提出過失傷害告訴。而大安分局交通分隊中隊長簡宗瑋表示，此案已將所有證據備齊呈交，後續交由司法調查。

中正二分局交通分隊長賴勤旻表示，時任交通分隊長顧軒廷是先查閱完監視器再對照筆錄，想要確認雙方當時車速，才會請員警再次向董男當面確認，絕無要求民眾更改筆錄一事。

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(中時新聞網)