台北市1名董姓男子指控台北市大安分局交通分隊蕭姓員警（蕭男）開警車執勤時，沿路未鳴笛閃燈、並在禁止左轉路段左轉，造成騎機車直行的董男撞上警車，當場重傷昏迷。送醫後全身多處粉碎性骨折，還有氣胸、血胸、橫紋肌溶解，在醫院昏迷了近1周。而蕭男事後卻只探望過1次，還大陣仗帶著慈濟的師姐「情緒勒索」，蕭男更拿出監視器不斷解釋自己在執行勤務，讓董男傻眼大罵：「只差沒有帶孝女白琴來哭喪。」

本刊調查，蕭男當時堅稱，自己有緊急勤務，要從交通分隊前往臥龍街派出所，為了節省時間才在禁止左轉的辛亥路3段左轉，但是過程中警車都有亮燈鳴笛，但上個月車禍鑑定報告出爐，監視器畫面顯示，蕭員所駕駛的警車並未閃燈鳴笛，是車禍肇事的主因。

而董男因為這起意外造成雙腿粉碎性骨折，醫生表示未來雙腿的肌肉會漸漸萎縮，身兼司機、飛輪教練的董男無法工作，讓家庭頓失經濟來源。但最讓他心灰意冷的，就是從事發至今，蕭男連一句抱歉、慰問的誠意都沒有。

董男傷勢嚴重，左大腿粉碎性骨折，打了4根骨釘，醫生還告知腿部肌肉會不斷萎縮。（圖／趙世勳攝）

董男說，蕭男在他清醒後有帶一群慈濟師姐到醫院探視，「但整個過程，慈濟師姐一直說蕭男多乖多認真，北漂來工作很辛苦」，企圖給他造成壓力，蕭男還拿出監視器給董男看，並解釋他沒有錯。董男氣憤難耐，大罵：「沒有心思道歉就算了，還這麼敷衍，真的只差沒有法師來助念，沒請孝女白琴來哭喪。」

本刊調查，蕭男是在大學畢業當完兵後才報考警校，警專36期畢業後，派至大安分局交通分隊服務，從警僅短短3年，平日工作表現正常。蕭男的同事私下表示，蕭男長相斯文、身材高挑，在警校期間曾擔任重要幹部，人緣不錯，但執勤閃燈鳴笛是基本常識，同事私下直言「他犯了低級錯誤」。

面對董男指控，蕭男表示當時確有鳴笛亮燈，還強調：「監視器畫面看不到警示燈閃爍可能是因為『太陽太大』導致。」蕭男也說，董先生狀況多變：「我在地檢署看到他可以正常走路，但下一次看到他又變跛腳。」強調自己有和解的誠意，但無奈董男不理會他，他自己頸部、手部也有受傷，才對他提出過失傷害告訴。而大安分局交通分隊中隊長簡宗瑋表示，此案已將所有證據備齊呈交，後續交由司法調查。

中正二分局交通分隊長賴勤旻表示，時任交通分隊長顧軒廷是先查閱完監視器再對照筆錄，想要確認雙方當時車速，才會請員警再次向董男當面確認，絕無要求民眾更改筆錄一事。

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(中時新聞網)