台北市大安分局交通分隊蕭姓員警（蕭男），在去年11月底駕駛警車於北市辛亥路3段執勤時未閃燈鳴笛，並在禁止左轉路口左轉，造成1名董姓男子騎車來不及閃避直接撞上，當場昏迷，送醫後雙腿粉碎性骨折，未來雙腿會漸漸萎縮，只能靠著持續復健才能勉強行走。董男與妻子育有1子1女，為了養家身兼2職，白天當送貨員、晚上當飛輪教練，如今車禍後無法工作，僅能靠著妻子1個月1萬多元的收入勉強生活。

董妻說，蕭男的態度消極，僅探視過一次就把車禍調查責任丟給中正二分局，丈夫因傷無法工作，只剩下她一人1個月賺1萬多元，家中還有一雙年幼的兒女要扶養，龐大的醫藥費壓得全家喘不過氣，但始終未見蕭男的誠意，只回覆會聯絡保險公司處理。「他（蕭男）偶爾會傳簡訊給我，看起來有心要解決，卻只是在敷衍我們，假裝好像有在處理，他連稱呼我都錯叫成『劉太太』，感覺實在太差」。

雙方曾二度調解，但因沒有共識，在今年1月互告傷害和過失傷害。董男說：「我現在無法工作，只靠妻子的薪水過活，一家人無力負擔律師費，只能靠自己。」面對蕭男收入穩定且有分局協助，沒有背景的董男只能選擇堅強。

董男雖不算富裕但日子過的幸福，為了養家兼職2份工作，白天當送貨員，晚上到健身房教授飛輪課程。熱愛運動的他，車禍後再也無法享受運動的樂趣。他捲起褲管一雙腿滿是傷疤，大腿骨因粉碎性骨折，緊急開刀後成功接回，但醫生卻告知他雙腿的肌肉會隨著時間漸漸萎縮，過去強健有力的雙腿已不復在，讓董先生相當痛苦。他期盼自己趕緊好起來，照顧自己鍾愛的家人，也盼望相關單位儘速調查釐清，讓整起事件有個圓滿的結果。

董男不只昏迷，全身還多處骨折，需要開刀，醫院一度發出命危通知，讓家屬相當焦急。（圖／讀者提供）

面對董男指控，蕭男表示當時確有鳴笛亮燈，還強調：「監視器畫面看不到警示燈閃爍可能是因為『太陽太大』導致。」蕭男也說，董先生狀況多變：「我在地檢署看到他可以正常走路，但下一次看到他又變跛腳。」強調自己有和解的誠意，但無奈董男不理會他，他自己頸部、手部也有受傷，才對他提出過失傷害告訴。而大安分局交通分隊中隊長簡宗瑋表示，此案已將所有證據備齊呈交，後續交由司法調查。

中正二分局交通分隊長賴勤旻表示，時任交通分隊長顧軒廷是先查閱完監視器再對照筆錄，想要確認雙方當時車速，才會請員警再次向董男當面確認，絕無要求民眾更改筆錄一事。

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(中時新聞網)