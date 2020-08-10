今年即將升上高一的周沛辰，父親罹患心臟病，母親又有僵直性脊椎炎病變，全家6口經濟來源主要靠低收入戶補助，但周沛辰從不向命運低頭。她從小學2年級開始練習書法，也參加東京、巴黎等地書法大賽，靠著一手好書法，曾獲得「日本書法特別大賞獎」的殊榮。周沛辰不畏逆境、靠書法連連奪獎而站上國際，走出自己的路，還因此榮獲今年的「總統教育獎」。

2020總統教育獎今年總共350人報名，周沛辰（沛辰）是56名得獎者的其中1位。7月29日上午10時許，新北市土城區學享街上1間書法教室，近10名學童和助教家長齊聚，教室裡好熱鬧，在靠近門口的長桌，紮著馬尾戴眼鏡的青春少女就是沛辰，她氣定神閒揮毫寫下「百尺竿頭，更進一步」8個字，似乎在用這兩句話，鼓勵自己繼續向前，用書法創造不一樣的人生。

周沛辰每年參加許多國際書道大賽，去年在東京拿下「日本書法特別大賞獎」。（圖／馬景平攝）

「拿總統教育獎雖然很開心，但得獎當時還要面對會考，心情其實很緊張。」沛辰說得獎當時不敢太興奮，直到自己考上新北高工電機科，塵埃落定後才敢敞開心接受所有人的祝賀。

外表青澀靦腆的沛辰，一直有個心願，「拿總統教育獎固然很光榮，但更重要的是未來要用書法幫助更多人」。她打算籌備一個書法教室，取名「清華班」，意即「清寒的孩子但有才華」，期勉更多像她一樣的孩子能奮發向上，「希望未來有更多的周沛辰，用努力戰勝逆境」！

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(中時新聞網)