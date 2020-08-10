今年總統教育獎得主之一、暑假過後即將念高一的16歲少女周沛辰（沛辰），因為家境清寒父母雙病，但她不畏逆境，自小靠著苦學書法連奪國內外獎項。其實，開設烘焙屋的周母因罹患僵直性脊椎炎病變，雙手無法碰水更遑論揉麵團，因此沛辰不但寫的一手好字，還得到來自母親傳承的好手藝。每次做蛋糕烤餅乾，母親僅用口述製作方式，成品則由沛辰完成，也讓做出來的糕點有著滿滿的愛。

周沛辰外表看起來青澀害羞，但因家境困苦加上父母皆病，讓她貼心懂事，比同年齡的青少年更加早熟。原來，17年前，周家爸媽創業開了烘焙工作室，單靠2人包辦所有事情，因長期日夜操勞，許多病痛慢慢浮現，小本經營的工作室也難以正常營運，生活漸漸成問題。

1家6口最後都要得仰賴低收入戶補助過活，媽媽罹患僵直性脊椎炎病變，爸爸也被診斷出心臟病，尤其是周媽媽，7年前病情開始每況愈下，手指碰到水就痛，甚至天氣一有變化，身體的某處關節就會劇烈疼痛，讓她無法站立行走。家裡狀況連連，包括沛辰在內的4個孩子，乖巧懂事的自行分工包辦所有家事，輪流煮飯、洗衣等等。

「孩子們都很乖，尤其沛辰得了總統教育獎，我跟她爸爸都好高興」。沛辰媽媽掩不住喜悅說，沛辰除了寫了一手好字，手也很靈巧，烤蛋糕做餅乾都難不倒她，「沛辰問我原料要放什麼，麵團要醒多久？我都用口述的方式教她」。這些號稱「聲控板」的蛋糕和餅乾，做出來的成品有模有樣，這也讓因為生病、無法再動手揉麵團的媽媽，感覺好驕傲。

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(中時新聞網)