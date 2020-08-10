16歲少女周沛辰（沛辰）靠著書法反轉人生，榮獲「2020總統教育獎」，但背後的辛苦只有她自己能體會。談起練書法的過程，沛辰說她從國小2年級開始學習，甚至連爸爸也被老師要求一起學半年書法。

沛辰說寫出好字沒有訣竅，只有「勤」而已，她1天練字8小時，果然，努力就有收穫，小4那年周沛辰拿下中低年級全國第1名後，開創出屬於自己的書道之路。

沛辰表示，國小2年級那年，學校想培養1支學生書法隊，於是找來書法老師成立親子書法社，並免費教學。不過書法老師開出條件，就是要求家長也得學習書法半年，用意是老師教學，家長了解「眉角」後，回家可以盯著孩子練字，師生和家長間有了默契，透過長期不斷習字，才是真正「學書法」。

一路帶著女兒南征北討參加書法賽，周爸爸是周沛辰最好的助教跟夥伴。（圖／馬景平攝）

也一起「撩下去」的沛辰爸爸回憶，當時認為讓女兒能免費學書法是個好機會，而他自己也有興趣。於是就重新拿起毛筆習字，跟女兒一起教學相長，他也成為日後沛辰的書道之路上，最好的陪練員跟後盾。

「小孩子沒耐性，1天起碼要花4個小時練字，而沛辰唸國小時，暑假1天至少要練8個小時。」周爸爸說寫書法需要耐心和恆心慢慢練出定性，不過學習時間久了，怎麼讓孩子有興趣產生動力繼續下去？

沛辰爸爸表示關鍵點是沛辰升小4那年暑假，她拿下「台南孟庸書藝獎第5屆全國書法大賽」中低年級組第1名，得到肯定後，沛辰就會自動練字，然後參加更多比賽，這樣的循環就培養出對書法的興趣，這個獎也奠定了周沛辰勇敢走出自己的書道之路。

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(中時新聞網)