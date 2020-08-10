靠著一手好書法，拿下總統教育獎的高中少女周沛辰（沛辰），在東京、大阪、巴黎等地書法大賽中大放異彩，她更曾拿下「日本書法特別大賞獎」。其實周沛辰家境清寒，原本出國參賽是遙不可及的夢想，卻因為沛辰爸爸號召家長們互助分擔參賽費，以「寄件參賽」方式才讓她的作品橫掃國際，連連拿下大獎。

沛辰從小學開始參加國內各地比賽，某天，沛辰啟蒙老師建議可朝國外發展，這個想法沛辰爸爸很贊同，只是卡在阮囊羞澀、住宿和機票錢根本付不起等現實問題，於是沛辰爸爸想出1個方法，「我和書法班家長們以互助方式寄件參賽，分攤報名、手續費等費用」。這樣的「團結力量大」，果然讓沛辰的書法被國際看見。

周沛辰出國比賽獲獎作品一覽：（左）日本名古屋第五十回全國教育書道展文部科學大臣賞、（中）日本書法特別大賞獎、（右）法國巴黎日本文化中心展出獲獎作品。（圖／讀者提供）

而在沛辰拿下總統教育獎前，今年6月日本就傳來捷報，沛辰獲得「日本第50回全國教育書道展文部科學大臣賞」，等於是拿下第3名。不過，她心裡總有個小缺憾，「我的作品曾到東京、大阪、巴黎參賽，我現在最大的心願是帶家人出國一起到這些地方」。沛辰眼神發亮說著，而這個目標正是她繼續努力下去的動力。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)