一熱帶性低氣壓沿台灣海峽北上，全台各地愈晚雨愈大，今起一連3天，台灣地區天氣相當不穩定，嚴防「雨彈轟炸」！中央氣象局預報員陳依秀指出，由於熱低壓就在台灣附近，若成颱將直接發布海上警報；萬一暴風半徑觸及陸地，也不排除跟著發布陸上警報，澎湖首當其衝。

此熱低壓若發展為颱風，將是今年第6號，名「米克拉」。陳依秀表示，今天（10日）上午，南台灣、台東率先感受到雨帶移入、中部地區有陣雨；到了下午，北部、宜蘭、花蓮開始下雨。今天傍晚熱低壓進到台灣海峽南部，到明天（11日）上半天，風雨最明顯。

陳依秀指出，受北方槽線牽引，熱低壓移動速度飛快，進入海峽後雖然環境狹窄，但仍有發展空間。至於5號颱風「薔蜜」，已遠離台灣朝韓國前進，未來將減弱為溫帶氣旋，影響不大。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，根據歐洲中期預報中心模式模擬，今起至周三（12日），西南氣流通過台灣附近，大氣極不穩定，局部地區易有陣雨或雷雨，並挾帶「劇烈天氣」。澎湖、金門距熱低壓近，絕對要注意較大風雨；其他地區也應防較大雨勢。

(中時新聞網)