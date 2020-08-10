【1】美團若二採陽性 將簡化行程

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）昨率團訪台4天，今將在衛福部見證台美簽署「AIT-TECRO衛生合作備忘錄」。疫情指揮中心指揮官陳時中昨重申，訪問團來台前都已採檢並取得3日內的陰性證明，落地後也會二採；若團員出現陽性反應，必要措施包括緊急送醫、簡化行程等；但防疫專家王任賢建議，一切行程都要立刻喊卡。

【2】綠罷韓讓民眾不滿 高雄市長補選最後一周 杏仁哥出招

高市長補選將在15日登場，最後衝刺階段，三位候選人交鋒僅停留在隔空互摃，傳統選前倒數的大型動員造勢，在這場補選中也全熄火，選情相當冷。然而，挺韓五虎將之一的「杏仁哥」吳育全自掏腰包，租宣傳車播放各種民進黨候選人陳其邁的相關畫面，逆向操作宣傳，並訴求反貪腐，挺清廉執政。

【3】傳綠挖角「學姊」黃瀞瑩 議員驚爆「這時間點」會挖更多

外傳民進黨大肆對民眾黨進行挖角，就連黨主席、台北市長柯文哲的愛將「學姊」黃瀞瑩也在目標之列。國民黨台北市議員張斯綱卻認為，2022年才會是民眾黨被挖或是挖角的高峰期。

【4】Ella戳胸鑑身材周興哲好害羞

周興哲「你,好不好 巡迴演唱會 DELUXE」9日第二場，陳嘉樺（Ella）現身合唱〈晚安歌〉，難得同台，Ella火力全開，猛虧他唱第二首時扯掉上衣，「怎麼沒找我來幫忙，這太不合理了」，指他祼上半身時燈光昏暗看不清楚，「你胸前腫脹感的樣子都拍不清楚」，隨後拿出網美專用的補光機器，要求周興哲掀開上衣讓她重拍精壯身材，見他害羞語塞，Ella搞笑表示：「原來你的精華只有30秒？那也滿長了啦。」

【5】薔蜜成颱機率低 天氣不穩

繼今年7月創下無颱風的歷史紀錄後，許多民眾好奇究竟今年颱風潮會落在什麼時候。天氣風險管理公司環資部總監賈新興表示，9日清晨生成的「薔蜜」對台灣並沒有明顯影響，不過颱風北上進入東海附近會拉動季風低壓，引進偏南風至西南風，周一、周二台灣天氣將十分不穩定，周三降雨以午後雷雨為主。

(中時新聞網)