美國衛生及公共服務部部長亞歷克斯·阿札爾（Alex Azar）9日率團訪台，這是及1979年以來訪台層級最高的美國內閣官員。阿札爾一行人今天（10日）的行程也曝光！上午10點將到總統府拜會總統蔡英文，下午則到中央流行疫情指揮中心一起簽署備忘錄。阿札爾12日更將到台北賓館弔唁前總統李登輝。

阿薩爾9日率團訪問台灣，阿薩爾為首位訪台的美國衛生部部長，也是六年來首位訪台的美國內閣成員，以及1979年以來訪台層級最高的美國內閣官員。美國在台協會並表示，阿薩爾此次歷史性的訪問將強化美台夥伴關係，並促進美台對抗全球新冠疫情的合作。台灣作為一個自由、透明的民主社會，在對抗疫情上成果非凡，展現出台灣在國際社會所扮演的關鍵角色。

此次訪團成員也包括美國衛生部主管整備與緊急應變助理部長凱雷克（Robert Kadlec）、美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）及美國衛生部幕僚長哈里森（Brian Harrison）等。

據《風傳媒》報導，阿薩爾一行人今日將拜會蔡英文和衛福部長陳時中，11日則到台大公衛學院演講，12日赴台北賓館追悼李登輝。由於行程可能包含弔唁李登輝，將會與一般民眾有所接觸，陳時中表示，美國訪問團來台不管參加甚麼活動，都必須保持社交距離，同時雙方都必須有所防護，指揮中心也會將防護線拉出來，避免人潮過於壅擠。

(中時新聞網)