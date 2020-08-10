IC測試廠欣銓（3264）受惠5G基礎建設需求帶動射頻（RF）、網通等訂單暢旺，2020年7月合併營收續「雙升」衝上8.19億元新高，成長動能持續暢旺。公司先前法說時表示，目前訂單能見度良好，預期下半年營運可望維持穩健表現。

欣銓公布2020年7月自結合併營收達8.19億元，較6月7.9億元成長3.69％、較去年同期7.05億元成長16.06％，改寫歷史新高。累計1～7月合併營收51.73億元，較去年同期44.6億元成長15.98％，續創同期新高。

欣銓第二季稅後淨利創4.56億元新高，季增達42.26％、年增達74.83％，每股盈餘（EPS）0.97元、創近14年高點。累計上半年稅後淨利達7.77億元、年增達75.71％，改寫同期新高，每股盈餘1.65元、則創近10年同期高點。

欣銓日前法說時指出，由於新冠肺炎疫情使在家工作需求增加，以及5G基地台等前置建設需求顯現，帶動射頻、網通、儲存及PC等測試需求增加，使欣銓上半年營收改寫同期新高，配合稼動率達逾85％高檔，帶動獲利亦改寫同期新高，且成長動能優於營收。

展望後市，欣銓發言人顧尚偉表示，雖然受疫情及中美貿易戰影響，但今明2年半導體產業仍可望成長，欣銓上半年營運表現暢旺、且目前訂單能見度維持穩健，預期下半年營運可望維持穩健，全年資本支出估近30億元。

而欣銓因應國際客戶對新科技應用的未來需求成長性，於總部鼎興廠興建的二期廠房已完成建物主體RC結構。顧尚偉表示，新廠預計在明年首季進入量產，可因應未來5年市場與業務發展需求，看好量產後將帶來營運表現顯著提升。

(時報資訊)