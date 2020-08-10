測試大廠京元電（2449）受惠陸系、美系、台系客戶測試訂單需求同步暢旺，2020年第二季稅後淨利雙位數「雙升」達10.86億元、帶動上半年稅後淨利倍增至19.81億元，雙雙改寫新高紀錄。展望本季，法人預期京元電營收可望持穩向上，有機會再創新高。

京元電2020年第二季合併營收創76.58億元新高，季增9.39％、年增25.74％。毛利率30.69％、營益率20.07％，優於首季29.03％、18.12％及去年同期24.86％、13.13％，毛利率登近3年同期高點、營益率則創3年半高點。

在營收規模創高、本業獲利能力同步回升至近年高點帶動下，京元電第二季歸屬母公司稅後淨利達10.86億元，季增達21.48％、年增達79.65％，亦創歷史新高。每股盈餘（EPS）0.89元，則創15年半高點。

累計京元電上半年合併營收146.59億元、年增29.15％，創同期新高，毛利率29.9％、營益率19.14％，雙創近3年同期高點。雖然業外虧損增加，歸屬母公司稅後淨利19.81億元、年增達1.01倍，每股盈餘1.62元、創近16年同期高點。

京元電第二季營運成長動能暢旺，法人指出，主要受惠陸系最大客戶急單湧現，台系及美系客需求同步暢旺，網通、WiFi、電源管理等晶片需求同步轉強帶動稼動率提升，使營收及獲利同步改寫新高，毛利率及營益率提升使獲利成長幅度優於營收。

京元電亦公布2020年7月自結合併營收24.71億元，雖較6月24.98億元小減1.08％、仍較去年同期23.34億元成長5.85％，續創同期新高。累計1～7月合併營收171.31億元，較去年同期136.85億元成長25.17％，續創同期新高。

展望本季營運，法人認為，雖然中美貿易戰衝突升溫，將明顯影響陸系客戶9月中旬以降訂單力道，但台系及美系客戶需求提升可望填補缺口，預期京元電第三季營收可望持穩第二季高檔、仍有再創高機會，第四季營收則估季減高個位數百分比，有望優於預期。

而京元電董事會公告通過資本支出追加案，將今年預算自50.53億元提升至65.53億元，顯示雖然美國升級制裁將影響陸系客戶訂單需求，使京元電下半年營運動能遭逢短期亂流，但在台系及美系客戶需求提升下，訂單「此消彼長」將有助於整體表現優於市場預期。

亞系外資認為，5G智慧型手機滲透率提升、強勁的繪圖晶片及高速運算需求、功率放大器訂單續增，多樣化的客戶組合證明京元電在業界的領先地位，除調升今、明年每股盈餘預期4％、32％，並將評等自「賣出」一舉調升至「優於大盤」，目標價自25元調升至38元。

(時報資訊)