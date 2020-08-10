松果購物(6740)公布上半年交易額(GMV)達14.09億元，營收達1.95億元，年成長62.46％；稅後淨利0.22億元，年成長達317％，每股盈餘1.4元。

松果購物上半年聚焦AI與大數據分析應用，藉由消費者瀏覽軌跡、社群行為及交易選品等資料量優化提升更精準的「心電感應」個人化推薦模式，極大化每一次接觸的影響，有效達成的購買召回率達40％，並刺激行動端業績年增達57.8％。此外，宅經濟催生消費行為轉移線上，進一步帶動自煮烹調、日常民生、生活娛樂皆年成長超過95％。而掌握上半年各種「促銷商機」，如女王節、年中慶、母親節、振興消費潮，推升整體訂單量年增71％，帶動上半年營收年增62％。

董事長郭家齊表示，松果購物於7月底提前落實100萬的SKU數目標，以海量商品深入挖掘，帶動長尾特性商品，搭載消費越發多樣化的需求趨勢，開拓更龐大的潛在商機，在滿足消費者一站購足的需求，同時讓流量展現最大效益。

下半年松果購物持續優化廣告投放效率，以CRM深度解析並打造精準行銷漏斗，擴大品牌的消費分層及分眾商機。公司可望在商品力及價格力的雙優勢加持下，堆疊推升下半年電商連波的大型促銷活動整體交易買氣，為營運帶動強勁的表現。

(時報資訊)