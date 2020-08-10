橙的(4554)公布年報，上半年營收為新1.55億元，年減3.34％，營業毛利為0.53億元，除了AM市場客戶因疫情短期影響訂單遞延出貨、新台幣匯率升值等因素外，公司縮減閒置產能，認列0.07億元處理廠房、辦公室裝潢業外損失，導致上半年本期淨損0.08億元，較去年同期由盈轉虧，每股稅後虧損0.39元。其中，第2季營收0.76億元，本期淨損0.06億元，每股虧損0.3元。

橙的表示，上半年OEM、AM市場客戶營收比重分別為36.1％、63.9％，其中，OEM市場客戶的業績明顯年增64.27％，主要大陸北汽福田、鄭州宇通等商用車、客車的TPMS訂單出貨暢旺，加上台灣OEM重型機車與電動機車TPMS的需求增加添翼，中和歐美AM市場客戶因疫情短期訂單遞延出貨的情形，惟在產品結構組合不同、以及匯率波動的影響下，上半年營業毛利率為34.20％。

為因應疫情影響對營運的衝擊，今年上半年嚴控各項營業費用支出，排除去年同期呆帳收回利益0.03億元，實際營業費用較去年同期減少0.07億元。橙的為發揮公司資源效率分配，藉以擴大營運規模，縮減台灣部分未使用工作場所配置、大陸蘇州廠閒置產能的停租，於今年上半年估計認列有關裝潢讓渡、拆遷等相關減損損失0.07億元，有助於未來整體毛利率與營業費用率的改善。

公司除現有的大陸卡客車市場的穩定發展外，橙的未來將把重心著眼於台灣生產基地以及布局於歐洲、美國等全球各地的服務據點，搶占利基型TPMS市占率。

此外，橙的7月合併營收為0.3億元，年增0.59％，主要日本AM客戶定期出貨、台灣與大陸OEM市場客戶保持穩定拉貨，累計前7月合併營收1.86億元，年減2.71％。第3季進入冬季雪胎出貨旺季，且歐美主要AM客戶拉貨回溫，力拚第3季轉盈。

(時報資訊)