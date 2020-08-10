創業家(8477)上半年合併營收24.01億元，年增0.84％，營業毛利為5.07億元，年增14.61％，稅後淨利0.45億元，年增38.32％，歸屬母公司淨利為0.34億元，年增13.26％，每股盈餘1.38元。此外，7月合併營收3.65億元，年減17.31％，累計前7月營收27.66億元，年減2％。

創業家旗下生活市集7月掌握季節及當前趨勢購物需求，針對父親節推出專區，其中保健訂單躍升買氣最強勁的品類；受夏季高溫影響，也帶動冰品、涼夏家電相關產品熱賣；而近期國內疫情趨向穩定，帶動民眾報復性出遊、偽出國等商機需求，其中消費者對於日韓商品接受度高，生活市集趁勢推出「年中家電特賣」、「日韓好物特搜」等專區滿足消費者最迫切的採買需求，並以多波有感促銷齊發為7月營運添增柴火。

總經理廖家欣表示，近期國內疫情趨穩，政府陸續推行各項振興經濟政策，也帶動消費者逐漸回歸至日常規律生活，上個月為生活市集的7周年慶，創業家持續深耕AI技術，結合各項消費大數據深度洞悉市場核心需求，在商品精選方面，針對時下最熱門的偽出國、炎夏消暑商機推出相關專區，並響應政府振興經濟政策和回應消費者的良性反饋，推出第二波《生活市集振興優惠券》，在電商市場逐漸回歸到商業市場競逐的本質下，持續為消費者推出有感優惠與服務，7月也持續優化使用者介面，提升消費者購物體驗，期許打造更有溫度的電商平台。

(時報資訊)