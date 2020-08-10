藥華藥(6446)現金增資成功募得新台幣22.44億元，統計自去年底至今完成先前的兩次私募和本次現金增資，總募得資金43億餘元，外資占比逾30%，是至目前為止，台灣今年生技公司已完成募資案中最高募資金額。

藥華藥表示，自去年底至本次的SPO完成策略性的兩階段共三輪募資，第一階段以私募引進國內外機構性投資人及國家基金加碼，需鎖股3年，是為看好公司長期投資；第二階段經證期局核准後，進行現金增資認股。兩階段共三輪募資總募得金額共達43億餘元，其中外資占比逾30%。此43億餘元包含了本次公募的22.44億元，加上先前兩次私募共募得的近21億元。

藥華藥說，近年來致力於提升外資佔比和法人投資者，藉由引進專業及策略性投資機構投資人，讓公司能邁向長期且國際化的蓬勃發展。公司董監事中佔股比例較高的官股，國家發展基金管理會和耀華玻璃管理委員會，佔本次現金增資總董監事認購比例之76%。本次兩大官股代表放棄認購乃因支持公司經營理念，經與公司充分溝通後決定放棄認購股數，公司得以引進外資及策略性機構投資人，期許能為公司及股東創造最大利益。

藥華藥進一步表示，本次現金增資員工認股認購率近乎百分之百，充分顯示同仁對公司發展方向的認同。

(時報資訊)