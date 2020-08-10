佐登-KY(4190)第2季擺脫首季虧損局面，每股稅後盈餘0.9元，季單季營業收入為6.3億元，稅後淨利為5,257萬元。上半年每股稅後盈餘0.64元。

佐登表示，下半年度將同步加入保健食品線，以吃出美麗健康為出發點，預計9/20攜手生展生物科技股份有限公司與日本最大美妝品牌WELLNESS，推出佐登第一支保健品「健麗齊BC-HA複合益生菌」，將在佐登妮絲全通路銷售，借由三方合作將為保健產品市場注入一股新勢力，並同時展開佐登集團「食在美」新版圖。

佐登妮絲第3季開始將陸續在全台完成7家醫美診所、大陸新增兩家醫美診所(共7家)，擴大醫美布局，提供消費者更速效的肌膚管理需求，兩岸醫美市場將為集團注入營收動能。佐登妮絲集團運用雙美服務(生活美容+醫學美容)結合保健食品串起美麗服務鏈，公司對下半年業績抱持樂觀態度。

(時報資訊)