工業電腦大廠研華（2395）因疫情致使客戶需求趨守，面臨接單下滑逆風，2020年7月合併營收出現「雙降」，但仍與前7月合併營收齊創同期次高。公司預期，第三季整體營運表現將自第二季新高下滑，合併營收估季減3～7％，毛利率及營益率亦將下滑。

研華公布2020年7月自結合併營收44.04億元，較6月51.21億元新高減少14.01％、較去年同期45.69億元減少3.61％，雖降至近3月低點、仍創同期次高。累計1～7月合併營收296.94億元，較去年同期308.45億元減少3.73％，仍創同期次高。

研華表示，以各區域概況觀察，7月以中國大陸及韓國市場表現最強勢。以事業群來看，則以工業物聯網事業群（IIoT）、物聯雲事業群（CIoT）與應用電腦事業群（ACG）表現優於去年同期，其餘事業群則均較去年同期下滑。

就前7月各區域概況而言，研華表示，以台灣、中國大陸及韓國市場較強、表現優於去年同期，美國及歐洲市場則仍較去年同期下滑。以事業群觀察，則以工業物聯網事業群（IIoT）及應用電腦事業群（ACG）表現優於去年同期，其他事業群仍較去年同期衰退。

研華先前法說時表示，由於市場及客戶需求因疫情而轉趨保守，第二季接單季減約1成、7月低於去年單月平均，預期第三季合併營收將季減3～7％至4.4～4.6億美元（約新台幣130～136億元），毛利率估降至38.5～40.5％，營益率估降至15.5～17.5％。

研華預期，第三季美國及中國大陸營收仍可望小幅成長，歐洲預期續季減個位數百分比，但7月接單已明顯回升。台灣預期季減1成，北亞的南韓續繳雙位數成長，新興市場中的澳洲、越南、新加坡可望維持成長，俄羅斯及印度出貨則開始增溫。

面對下半年營運不確定性仍高，研華表示，短期營運聚焦健全現金流與降低庫存，對中長期邊緣運算與工業物聯網產業發展需求仍看好，將繼續積極投資研發團隊與相關技術，以準備疫情後的復甦需求。

(時報資訊)